To nie pierwszy sukces ucznia z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, prowadzonego przez nauczyciela Mariusza Zyngiera.

Tym razem na międzynarodowych targach IPITEX International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition 2018 w stolicy Tajlandii Bangkoku M. Kowalski, uczeń IV klasy technikum, zaprezentował swój innowacyjny projekt "System bezpiecznej kąpieli".

Młody wynalazca swój pomysł prezentował już na kilku konkursach, zdobywając wysokie oceny jury. Tym razem ten wynalazek zdobył także uznanie wśród światowej elity wynalazczości i innowacyjności. Maciek przywiózł z Bangkoku złoty medal, przyznany przez jury konkursu IPITEX. Na wystawie w stolicy Tajlandii swoje wynalazki prezentowało ponad 1000 uczestników z kilkudziesięciu krajów całego świata. Polską reprezentację stanowili, oprócz połanieckich uczniów z technikum i gimnazjum, także profesorowie z Politechniki Częstochowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, instytutów badawczych oraz uczniowie 3 innych polskich szkół.

- Podczas pierwszych dwóch dni odbywała się sesja konkursowa, podczas której członkowie jury odwiedzali stoiska, rozmawiali o projektach z ich autorami i oceniali prace wszystkich uczestników. Jury składało się z wielu doktorów i profesorów, którzy na co dzień zajmują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wykładają na uczelniach wyższych. Oprócz jury nasze stoiska odwiedzały osoby z zewnątrz, zaczynając od dzieci ze szkół podstawowych, a kończąc na studentach i dorosłych osobach zajmujących się daną dziedziną projektu - opowiada M. Kowalski.

Alireza Rastegar, prezydent International Federation of Inventors' Associations, oraz komisja konkursowa bardzo dobrze ocenili pracę Maćka, podkreślając jej innowacyjność, szerokie zastosowanie oraz prosty system technologiczny. To właśnie dzięki temu zdobył on złoty medal na wystawie.

- W projekcie "System bezpiecznej kąpieli" chodzi o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli w wannie, a szczególnie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. System ten monitoruje osoby kąpiące się. Działa to tak: gdy system przez 30 sekund nie wykryje żadnego ruchu osoby kąpiącej się, następuje odcięcie dopływu wody i otwiera się automatycznie odpływ wody oraz zostaje uruchomiony alarm. Ponadto system kontroluje pojawienie się wody na podłodze i uruchamia czujnik zalania. W kolejnym kroku odcina dopływ wody i otwiera go - opowiada M. Kowalski.

Jak podkreśla jego nauczyciel M. Zyngier, projekt ma wiele zalet i jest naprawdę innowacyjny i prosty. - Zapewnia bezpieczeństwo, gwarantuje komfort i intymność, jest niezawodny w działaniu i bezobsługowy, ma możliwości łatwej i taniej rozbudowy. Dużą zaletą jest szerokie zastosowanie: szpitale, domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki sanatoryjne, hospicja - wylicza. Nauczyciel zaznacza, że realizacja marzeń młodych wynalazców znajduje szerokie wsparcie wśród sponsorów, dzięki którym nie tylko mogą realizować swoje pomysły, ale także prezentować je szerokiemu gremium, zdobywając największe laury. - Dla nas, nauczycieli pracujących z uczniami zainteresowanymi rozwojem techniki, okazana pomoc stanowi impuls do realizacji kolejnych wyzwań - dodaje M. Zyngier.

Pracę uczniów oraz ich wyjazd na europejskie i światowe konkursy i wystawy wspierają: Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu wraz z firmą Enea, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Zarząd Powiatu Staszowskiego, firma ELPOLAB, firma ELPOŻ, firma HEL-PIK Usługi BHP, Bank Spółdzielczy w Połańcu, Nadleśnictwo Staszów oraz rady rodziców Zespołu Szkół w Połańcu.